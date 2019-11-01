«Очень много людей слегло»: сотрудник Мариинки рассказал об отравлении на гастролях

Массовое отравление артистов Мариинского театра произошло в Москве после концерта. О подробностях произошедшего 5-tv.ru рассказал монтировщик сцены Вадим Дуюнов.

«Примерно к 19 часам вечера в концертный зал „Зарядье“ были доставлены ланч-боксы на всю труппу Мариинского театра, включая рабочих сцены, монтировщиков и тому подобное», — начал свой рассказ Дуюнов.

Он поужинал между 19:00 и 19:30. Легкую боль в животе мужчина почувствовал примерно в 23 часа. Через 30 минут недомогание стало тяжелым: началась сильная тошнота и головокружение.

«Медики скорой помощи и санитары уже находились в концертном зале. Обратившись к одному из них, меня проводили в комнату, где уже находились 10-12 человек с такими же симптомами, как у меня», — сообщил монтировщик.

Медики взяли у него кровь, сделали укол и доставили в Боткинскую больницу. Там сотруднику Мариинки в течение всей ночи ставили капельницы и делали уколы.

«Ночью за мной привезли еще людей с такими же симптомами. В очень тяжелом состоянии, как я понял. Сейчас я себя чувствую намного лучше, но ситуация очень тяжелая. Очень много людей слегло после того, как пообедали или поужинали этой пищей», — сказал Дуюнов.

Он также сообщил о содержимом лачн-бокса. В нем лежали: куриная грудка, рис, тушенные и свежие овощи, один банан, пирожок с вишней и маленький пакет с соком. Монтировщик считает, что все что угодно из перечисленного могло стать причиной массового отравления.

Как сообщал 5-tv.ru, артистов Мариинского театра повезли в больницу прямо из концертного зала. Поставку готовой еды для них осуществила компания «Дело вкуса», которую ранее на крупную сумму оштрафовал Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что начали проверку по факту отравления артистов Мариинки.