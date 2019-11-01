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  4. «Как вы похожи!..» Боярскую сравнили с ее мужем на фото

«Как вы похожи!..» Боярскую сравнили с ее мужем на фото

, 22:15 Фото 80

Актриса подтвердила теорию — со временем супруги приобретают схожие черты внешности.

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Фото, видео: Instagram @lizavetabo

Елизавета Боярская поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из гримерки. Актриса играет роль Саши Лебедевой в постановке по пьесе Антона Павловича Чехова «Иванов». По сюжету героиня артистки должна отмечать день рождения. На снимке звезда позирует с праздничной укладкой и в бежевом наряде с открытыми плечами, украшенном пайетками и камнями.

«Селфи перед днюхой!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @lizavetabo

Поклонники Елизаветы Боярской заявили — на снимке артистка невероятно похожа на своего супруга 37-летнего актера Максима Матвеева. Говорят, что влюбленные, прожившие под одной крышей несколько лет приобретают схожие черты внешности. Пара сыграла свадьбу девять лет назад. Чета знаменитостей воспитывает двоих сыновей.

«На мужа своего стала похожа на этой фотке!»

«Как вы с Максимом похожи. А, значит, пара!» — подметили фанаты.

Instagram @maxim_matveev_

Большинство подписчиков 33-летней Елизаветы Боярской не обратили внимания на сходство кумира с супругом. Пользователи соцсети, как и множество раз до этого, щедро осыпали любимицу комплиментами в комментариях.

«Просто восхитительно!»

«Чудо!»

«Какая все же внешность необыкновенная у вас», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавета Боярская устроила жаркие танцы в платье с глубоким декольте.

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