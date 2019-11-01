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  4. СБУ обещали Цемаху «домик в Голландии» за «правильные» сведения об MH17

СБУ обещали Цемаху «домик в Голландии» за «правильные» сведения об MH17

, 15:15 Видео 539

Экс-командир ПВО ДНР Владимир Цемах рассказал, как киевские правоохранители пытались его заставить исказить информацию об авиакатастрофе под Донецком, унесшей жизни 298 человек.

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Фото, видео: РИА Новости

Бывший командир одного из подразделений противовоздушной обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах, которого в Киеве попытались сделать свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года, рассказал о методах «следствия», пишет РИА Новости.

Спустя два года после трагедии, унесшей жизни 298 человек — граждан десяти государств, сотрудники Службы безопасности Украины похитили Цемаха из его квартиры в городе Снежное Донецкой области, и вывезли в Киев.

Как рассказал Цемах в интервью журналисту Кириллу Вышинскому в рамках многосерийного документального фильма «Люди Донбасса», ему вкололи транквилизаторы, в результате чего он передвигался с большим трудом. Первый допрос был проведен сотрудниками СБУ и представителями Генпрокуратуры Украины, а второй — представителями австралийской полиции и полиции Нидерландов.

«Представитель австралийской или голландской стороны, видно было, что воспитывался в наших славянских семьях. Представитель Голландии Ара Атарян — фамилию точно не помню, вроде армянин, но владеет языком исключительно. Речь без акцента, великолепно знает язык. Представитель Австралии Сергей, тоже видно, что он или иммигрант, или воспитывался в нашей семье. Тоже владеет хорошо языком», — рассказал он.

По его словам, представитель Генпрокуратуры предупредил Цемаха, что ему «только пожизненное светит, но очень много будет зависеть от того, какие тот даст ответы «вот этим товарищам».

«Предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то, почему не в Австралии — вот это меня удивило. Но я торговаться не стал», — рассказал Цемах.

В начале сентября 2019 года Цемах был освобожден из украинской тюрьмы в рамках одновременного освобождения задержанных между Москвой и Киевом.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17, которые звучат из Киева регулярно.

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