Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд РФ ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека», поддержав требование Министерства юстиции.

В ведомстве подчеркивали, что движение Пономарева неоднократно нарушало закон и привлекалось к административной ответственности. «За права человека» также было признано иностранным агентом.

Движение «За права человека» было создано в 1997 году. Оно включает в себя несколько десятков правозащитных организаций. Как сообщал 5-tv.ru, его глава Лев Пономарев является одним из старейших правозащитников России. В прошлом году он привлекался к административному аресту.