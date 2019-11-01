В Совете Федерации сегодня наградили юных героев. У каждого за спиной своя драматическая история спасения чужой жизни. Но все, как один, бросились на помощь, не раздумывая.

На поступок Елизаветы Масловой решился бы не каждый взрослый. Ни один из тех, кто в тот день, в маленьком городе Сатка видел, как двухлетняя девочка сидит на рельсах, не бросился спасать ее. Услышав гудок тепловоза, на железнодорожные пути побежала только 12-летняя Лиза.

Альберт Большаков, как и брат Андрей, не понимают, что героического в том, что два мальчика бросились спасать маленькую девочку. Мама всегда их учила: пройти мимо чужого горя — стыдно для мужчины. Ребята откликнулись на крики о помощи. Когда заметили, как девочку закрывает в своей квартире нетрезвый мужчина, братья Большаковы вызвали полицию и стали стучать в дверь. В результате восьмилетняя малышка отделалась испугом, а преступник ждет своего наказания в СИЗО.

20 ребят не только показали пример своим сверстникам, но и даже многим взрослым. Церемония награждения уже стала традицией. Медали юным и отважным россиянам вручают шестой год подряд в канун Дня народного единства.

О больших подвигах маленьких героев в материале Натальи Кирилловой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему обычные мальчишки и девчонки становятся героями.