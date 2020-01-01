Диетолог назвала способы восстановления формы после праздников

Врач-диетолог Анна Петрина дала советы всем желающим быстро вернуть себя в форму после обильных праздничных застолий. По ее словам, очень хорошо устроить себе разгрузочный день на минеральной воде или зеленом чае. Также состояние организма быстрее придет в норму если в этот день посетить сауну или спортзал.

«При движении мышцы выделяют огромное количество веществ, которые регулируют наши обменные процессы. Они запустят метаболизм и помогут желудочно-кишечному тракту. После активного дня можно сходить в парилку, пить чай с травами», — цитирует диетолога «Москва 24».

Хороший эффект дает и беззондовый тюбаж — прием минеральной воды с сорбентом и магнезией натощак. Этот метод не только прибавит легкости в организме, но и повлияет на цвет лица.

Петрина отмечает, что все вышеперечисленные способы подойдут людям, не имеющим повышенного давления и других противопоказаний. Врач также рекомендовала перед обильными застольями заранее принять ферменты, снижающие нагрузку на поджелудочную.

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