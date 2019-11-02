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  4. Вылетевший взамен SSJ-100 лайнер приземлился в Петербурге

Вылетевший взамен SSJ-100 лайнер приземлился в Петербурге

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Повторно отправиться в полет решились 75 человек, семеро от поездки отказались.

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Лайнер авиакомпании «Ямал», вылетевший вместо экстренно севшего в Тюмени SSJ-100, приземлился в аэропорту «Пулково» в Петербурге. Информация о прилете была отображена на онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

По информации ТАСС, данным рейсом решили лететь 75 человек, среди них один ребенок. Еще семь человек от перелета отказались.

Самолет SSJ-100 авиаперевозчика «Ямал», следовавший из Тюмени в Санкт-Петербург, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Позднее стало известно, что это произошло из-за попадания в него птицы. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи опрашивают экипаж самолета, экстренно севшего в Тюмени.

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