Вылетевший взамен SSJ-100 лайнер приземлился в Петербурге

Лайнер авиакомпании «Ямал», вылетевший вместо экстренно севшего в Тюмени SSJ-100, приземлился в аэропорту «Пулково» в Петербурге. Информация о прилете была отображена на онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

По информации ТАСС, данным рейсом решили лететь 75 человек, среди них один ребенок. Еще семь человек от перелета отказались.

Самолет SSJ-100 авиаперевозчика «Ямал», следовавший из Тюмени в Санкт-Петербург, вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Позднее стало известно, что это произошло из-за попадания в него птицы. В результате экстренной посадки никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следователи опрашивают экипаж самолета, экстренно севшего в Тюмени.