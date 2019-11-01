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Следователи опрашивают экипаж самолета, экстренно севшего в Тюмени

, 22:03 Видео 74

По факту авиационного инцидента с воздушным судном авиакомпании «Ямал» начата доследственная проверка.

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Фото, видео: ТАСС / Слуцкий Максим; СК РФ

Следователи Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ опрашивают членов экипажа самолета, экстренно севшего в аэропорту «Рощино» в Тюмени. В рамках доследственной проверки, начатой по факту авиационного инцидента с воздушным судном авиакомпании «Ямал», правоохранители беседуют с пассажирами самолета. Производится осмотр места происшествия, проверяется технический состав тюменского аэропорта, допустивший воздушное судно к полету, диспетчерский состав аэрогавани. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, в 19.00 по местному времени из аэропорта «Рощино» вылетел борт, выполнявший рейс по маршруту «Тюмень-Санкт-Петербург». Через пять минут после взлета при наборе высоты сработал датчик отказа левого двигателя. Командир корабля принял о возвращении самолета в аэропорт вылета, предварительно выработав горючее. На борту лайнера находились 83 пассажира, из них двое несовершеннолетних детей и четыре члена экипажа. В 20.21 самолет благополучно сел в аэропорту вылета. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

По предварительной версии, в левый двигатель лайнера во время взлета попала птица.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные фото лопастей двигателя самолета SSJ100, в который попала птица.

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