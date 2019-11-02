Священники и миряне рады присоединению русских церквей в Западной Европе к РПЦ

Свыше 60 приходов Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе подтвердили свое желание перейти в юрисдикцию Русской православной церкви, пишет ТАСС. Документ об их переходе будет принят 3 ноября в Москве.

По случаю этого события в столице приходят торжественные мероприятия. Для участия в них в город прибыли члены делегации Архиепископии Западной Европы во главе с архиепископом Иоанном Дубнинским.

Священники и миряне, посетившие Россию, не скрывают своей радости от присоединения западноевропейских церквей русской традиции к РПЦ. Члены делегации признаются, что давно ждали этого события, и рады, что, наконец, смогли вернуться к собственным истокам.

Свои эмоции от происходящего выразил иеромонах Порфирий, настоятель прихода Пророка Божия Илии в Эксетере (Великобритания).

«Я очень счастлив, очень тронут. Будучи маленьким мальчиком восьми лет, мне говорили молиться за русскую церковь, потому что русская церковь страдала. Мне 67 лет, то есть это было 60 лет назад. И с восьми лет русская церковь, русский народ были в моем сердце. И вот этот день настал, и меня переполняет большая радость, что все ожидания выполнены», — поделился священнослужитель.

Вслед за ним искреннюю радость от событий выразили миряне. По словам члена делегации из Франции, русская церковь стала для них «матерью» и перейти в ее юрисдикцию — большое событие для западноевропейских церквей русской традиции.

«Меня очень тронуло это. Великий собор в Париже долгое время был отделен от Русской православной церкви, но это же наши корни, мы начинали, как частица русской церкви. И это отделение во время коммунизма очень трагично. Но времена изменились. Россия изменилась. И мы возвращаемся к своим истокам. И русская церковь в Париже — это наша церковь-мать», — рассказал француз.

В рамках торжественных мероприятий члены делегации посетят Донской ставропигиальный монастырь, Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Московский епархиальный дом. 3 ноября они примут участие в Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.