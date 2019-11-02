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  4. «Кукла Барби!» Фото Орбакайте с розовыми волосами произвело фурор в сети

«Кукла Барби!» Фото Орбакайте с розовыми волосами произвело фурор в сети

, 9:56 Фото 111

На своей странице в Instagram поп-исполнительница продемонстрировала яркий образ.

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Фото, видео: Instagram @orbakaite_k

Известная российская поп-исполнительница Кристина Орбакайте устроила фотосессию в ярком и провокационном образе. Звезда эстрады сделала сочный макияж, надела парик с розовыми волосами и принялась позировать перед камерой. Фотографии получились довольно необычными.

Instagram @orbakaite_k

Фанаты артистки не смогли пройти мимо такого красочного снимка и оценили образ дочери Аллы Пугачевой. Большинство поклонников сошлись во мнении, что розовые волосы делают Орбакайте моложе и очень ей идут. Многие отметили, что на фотографии звезда похожа на куклу или принцессу из сказки.

«Вылитая Пьеро!»

«Мальвинка!»

«Вылитая Алла!»

«Красивка! Как из сказки!»

«Кукла Барби!» — восторгались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты спутали стройную Пугачеву с Орбакайте.

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