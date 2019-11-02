Рэпер ST попал в ДТП в Дубае

Рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный под сценическим псевдонимом ST, попал в ДТП в Дубае. Авария произошла незадолго до открытия музыкального фестиваля PaRUS, на котором музыкант должен был выступить совместно с группировкой «Ленинград».

По дороге на мероприятие, команда музыкального коллектива вместе с рэпером ST столкнулась с впереди стоящим автомобилем. Из-за резкого торможения в багажник автобуса врезалась еще одна машина, пишет Starhit.

К счастью, все обошлось, и никто из участников происшествия не пострадал. Артисты успешно добрались до отеля, где проходило шоу, и выступили перед зрителями под бурные аплодисменты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Алексей Чадов подверг большой опасности сына от бывшей жены Агнии Дитковските во время их совместной поездки на автомобиле.