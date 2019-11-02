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  4. Рэпер ST попал в ДТП в Дубае

Рэпер ST попал в ДТП в Дубае

, 6:22 68

Автобус, в котором находился музыкант, столкнулся с впереди стоящим автомобилем. В результате аварии никто не пострадал.

Фото: Instagram @st_stoizsta

Рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный под сценическим псевдонимом ST, попал в ДТП в Дубае. Авария произошла незадолго до открытия музыкального фестиваля PaRUS, на котором музыкант должен был выступить совместно с группировкой «Ленинград».

По дороге на мероприятие, команда музыкального коллектива вместе с рэпером ST столкнулась с впереди стоящим автомобилем. Из-за резкого торможения в багажник автобуса врезалась еще одна машина, пишет Starhit.

К счастью, все обошлось, и никто из участников происшествия не пострадал. Артисты успешно добрались до отеля, где проходило шоу, и выступили перед зрителями под бурные аплодисменты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Алексей Чадов подверг большой опасности сына от бывшей жены Агнии Дитковските во время их совместной поездки на автомобиле.

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