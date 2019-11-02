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  4. «Красивая до мурашек»: Поклонники оценили модные «луки» Агнии Дитковските

«Красивая до мурашек»: Поклонники оценили модные «луки» Агнии Дитковските

, 11:07 Фото 113

Дочь Татьяны Лютаевой снялась для модного журнала.

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Фото, видео: Instagram @ditkovskyte

Актриса кино и телевидения Агния Дитковските стала лицом очередного номера популярного российского таблоида. Кадры с фотосессии она разместила на своей странице в Instagram. На них знаменитость предстала в образе настоящей леди, облаченная в меха, и драгоценности. Обложку журнала украсило фото с Дитковските в шубе поверх черного топа.

Instagram @ditkovskyte

Лишь на одном из снимков видно, что Агния позировала в домашней обстановке. Девушка снялась на балконе в коротких леггинсах с леопардовым принтом.

Подписчики дочери звезды экрана Татьяны Лютаевой отметили, что девушка выглядит эффектно при любых обстоятельствах.

«Есть люди, чем старше, тем прекраснее»;

«Агнюша! Ты очень красивая, очень!»

«Моя гордость! Красивая до мурашек, талантливая, мудрая! Люблю тебя!» — ответили пользователи соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чадов за рулем подверг большой опасности общего с Дитковските сына.

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