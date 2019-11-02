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  4. Минстрой назвал российские города с самой благоприятной средой

Минстрой назвал российские города с самой благоприятной средой

, 13:54 Видео 81

Удобным для проживания признан каждый четвертый город страны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Tom Schneider, Komsomolskaya Pravda; ТАСС / Серебряков Дмитрий

Минстрой РФ привел список наиболее благоприятных для проживания российских городов, пишет RT. По итогам исследования качества городской среды в перечень попали 262 крупных населенных пункта или 23% от общего числа городов страны.

Для оценки благоприятности проживания министерство утвердило индекс из 36 параметров: благоустройство, транспорт, безопасность, качество дорог, развитие социальной сферы и так далее. Как заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, среднее значение индекса по стране — 163 балла из 360 возможных.

Городом с наиболее удобной для жизни средой стала Москва — 276 баллов. Второе место с показателем 238 баллов занял Петербург. Последним в тройке лидеров оказался Екатеринбург — 191 балл. Далее следуют Казань и Нижний Новгород, набравшие по 190 баллов, и Красноярск с индексом 189 баллов.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый в России трамвай на «водородной диете» показали в Петербурге.

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