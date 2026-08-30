«Не знает, что такое стыд»: отец Тиммы ответил Седоковой на попытки лишить внука наследства

Отец Тиммы жестко ответил Седоковой на попытки лишить внука наследства

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма в эксклюзивном интервью 5-tv.ru жестко прокомментировал поведение певицы Анны Седоковой после смерти его сына.

По словам мужчины, публичные видео с плачем под грустную музыку и одновременные попытки адвокатов певицы лишить наследства маленького внука выглядят лицемерно.

«Эта инстаграмная* скорбь стоит крапивницы, психиатрической клиники и, наверное, впереди еще что-нибудь такое интересное и полезное для нее», — заявил Райтис.

Он также отметил, что Седокова не пришла на опознание тела Яниса, и объяснил это безразличием и желанием срочно улететь в Америку, чтобы снять со счетов оставшиеся деньги.

«Скажу так, она не знает, что такое стыд. Поэтому ей не было и тогда стыдно, и сейчас. Конечно, безразличие. У нее не было времени, надо было срочно лететь в Америку — снимать и прятать все, что было на счетах», — добавил он.

В подтверждение своих слов Тимма привел историю с собакой Бу, которую Анна оставила в гостинице на полгода, а когда он с помощью друга спас животное, обвинила его в краже.

«Я каждый вечер сижу у окна и жду дорогую Анечку, когда же она решится на вторжение. Очень интересно посмотреть на это», — иронично заключил отец погибшего музыканта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Анны Седоковой Татьяна Стукалова опровергла заявления представителей семьи Яниса Тиммы о недействительности или подделке брачного договора между певицей и баскетболистом. Юрист подчеркнула, что документ был составлен в письменной форме, подписан сторонами и удостоверен нотариусом штата Флорида, а его легализация подтверждена апостилем.

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