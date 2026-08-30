Отец Яниса Тиммы назвал знакомство с Анной Седоковой фатальным

Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как его сын изменился после встречи с певицей Анной Седоковой.

По его словам, до знакомства с артисткой Янис был великолепным спортсменом, отцом, мужем и сыном, пользовался уважением в команде и среди друзей.

«(Янис. — Прим. ред.) уважал и дружил с людьми, которые ему много помогали в жизни и в карьере. Он был великолепным товарищем, коллегой по команде, относился ко всему с пониманием, с уважением. А изменился он в тот момент, когда познакомился с Седоковой», — рассказал безутешный Тимма.

После начала отношений с Седоковой Янис перестал общаться со всеми родными, стал раздражительным и потерял ориентиры, утверждает отец.

«Помаленьку целеустремленно Седокова достигала своего, как я понимаю. Это все было заранее запланировано. И в итоге, Янис прекратил общаться со всеми, кто ему ранее был дорог, со всеми, представляете?» — сокрушается Райтис.

Он впервые увидел Анну в ресторане после игры «Химок». И сразу заметил, что она старше сына, что ему не понравилось, но он решил не вмешиваться. Однако его насторожило поведение певицы: она обиделась на то, что он не знает, кто она такая, и попросила подписаться на нее в соцсетях.

«Скажу так: лучше бы я ее никогда не знал», — резюмировал отец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Седокова отреагировала на публикацию ее голосового сообщения матерью покойного бывшего мужа Яниса Тиммы Аусмой. В своем Telegram-канале артистка рассказала, что записала его в день, когда ей было очень больно, думая, что Аусма, переживающая смерть сына, сможет понять ее чувства. Однако ответа она не получила и позже удалила сообщение.

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