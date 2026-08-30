«Лучше бы ее никогда не знал»: отец Яниса Тиммы — о роковой встрече с Анной Седоковой

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 34 0

Мужчина рассказал, как его сын из идеального спортсмена и семьянина превратился в замкнутого человека.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ukko Images; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отец Яниса Тиммы назвал знакомство с Анной Седоковой фатальным

Отец погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как его сын изменился после встречи с певицей Анной Седоковой.

По его словам, до знакомства с артисткой Янис был великолепным спортсменом, отцом, мужем и сыном, пользовался уважением в команде и среди друзей.

«(Янис. — Прим. ред.) уважал и дружил с людьми, которые ему много помогали в жизни и в карьере. Он был великолепным товарищем, коллегой по команде, относился ко всему с пониманием, с уважением. А изменился он в тот момент, когда познакомился с Седоковой», — рассказал безутешный Тимма.

После начала отношений с Седоковой Янис перестал общаться со всеми родными, стал раздражительным и потерял ориентиры, утверждает отец.

«Помаленьку целеустремленно Седокова достигала своего, как я понимаю. Это все было заранее запланировано. И в итоге, Янис прекратил общаться со всеми, кто ему ранее был дорог, со всеми, представляете?» — сокрушается Райтис.

Он впервые увидел Анну в ресторане после игры «Химок». И сразу заметил, что она старше сына, что ему не понравилось, но он решил не вмешиваться. Однако его насторожило поведение певицы: она обиделась на то, что он не знает, кто она такая, и попросила подписаться на нее в соцсетях.

«Скажу так: лучше бы я ее никогда не знал», — резюмировал отец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Анна Седокова отреагировала на публикацию ее голосового сообщения матерью покойного бывшего мужа Яниса Тиммы Аусмой. В своем Telegram-канале артистка рассказала, что записала его в день, когда ей было очень больно, думая, что Аусма, переживающая смерть сына, сможет понять ее чувства. Однако ответа она не получила и позже удалила сообщение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
85.60
-0.35 99.68
-0.62
Полуночное обновление: лунный гороскоп стрижек на сентябрь 2026 для знако...

Последние новости

19:00
Чек-лист родителям: что обязательно проверить вечером 31 августа перед школой
18:49
«Шаг за шагом уничтожала его психику»: отец Тиммы требует суда над Седоковой
18:40
Пассажир с затонувшего у Северного Кипра парома заявил о бегстве капитана
18:34
«Не знает, что такое стыд»: отец Тиммы ответил Седоковой на попытки лишить внука наследства
18:26
Михаил Ефремов не спешит возвращаться в кино
18:19
«Лучше бы ее никогда не знал»: отец Яниса Тиммы — о роковой встрече с Анной Седоковой

Сейчас читают

Автоэксперты назвали главные «болячки» китайских авто
Первое достижение уже в кармане: дочь певицы Славы о звездном статусе
«Нотариус не заверяла договор»: отец Тиммы раскрыл детали аферы Седоковой
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео