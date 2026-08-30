Михаил Ефремов не спешит возвращаться в кино и сосредоточился на театре

Заслуженный артист России Михаил Ефремов пока не планирует возвращаться в кино и сосредоточился на работе в театре «Мастерская 12» народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. Об этом пишет KP.RU.

Ранее появилась информация, что актер может сыграть в новой комедийной драме Александра Баршака «Отец. Еще отец». По сюжету молодой учитель, самостоятельно воспитывающий сына и выплачивающий ипотеку, приезжает в провинциальный театр, чтобы поставить спектакль. Там он неожиданно узнает, что художественный руководитель театра — его отец.

Сообщалось, что роль отца в картине может исполнить Михаил Ефремов. Однако никаких переговоров с артистами по поводу участия в картине не проводилось. Режиссер лишь назвал актеров в качестве так называемого дрим-каста. Речь идет о желаемом, но пока гипотетическом составе исполнителей.

По данным издания, у Ефремова есть предложения о съемках в кино, однако сейчас он их рассматривает, не принимая окончательного решения. Основное внимание актер уделяет театральной работе.

Ефремов входит в труппу «Мастерской 12» Никиты Михалкова. Ближайший спектакль с его участием «Без свидетелей» состоится 29 сентября. В постановке актер играет вместе с народной артисткой России Анной Михалковой.

В новом сезоне Ефремов также появится в спектакле «Васса Железнова» по первой редакции пьесы Максима Горького. Постановку готовит Надежда Михалкова, а главную роль исполнит народная артистка РФ Ирина Розанова. Вместе с ними в спектакле заявлены Сергей Баталов, Андрей Баков и Николай Ефремов — второй сын Михаила Ефремова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов полностью восстановил актерскую форму после 4,5 года в заключении. По словам Ирины Розановой, артист находится в прекрасном физическом и эмоциональном состоянии, полон энергии и готов вернуться к работе. Она отметила, что Ефремов не растерял профессиональных навыков и уже фонтанирует творческими идеями.

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