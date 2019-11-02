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  4. «Сыночек повзрослел»: сын Эвелины Бледанс шокировал маму самостоятельностью

«Сыночек повзрослел»: сын Эвелины Бледанс шокировал маму самостоятельностью

, 14:07 672

Семилетний наследник актрисы ушел из номера отеля, не сообщив родительнице.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Актриса Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками в Instagram свежей историей о новых достижениях своего сына Семена. Вместе с ним звезда отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и этим утром пережила неожиданный шок.

«Я проснулась от телефонного звонка: „Не переживайте, Семочка на ресепшене“. Я спросонья ничего не поняла, но увидев, что кроватка Семена пуста, ринулась из номера. Добравшись до холла отеля, я увидела своего сына босого в пижаме, мило беседующего с персоналом отеля. Для меня до сих пор загадка, как он открыл тяжелую дверь, прошел по запутанным коридорам и спустился на лифте».

Instagram @bledans

Знаменитость до сих пор не успокоилась после пережитого волнения, однако повторять такой опыт артистка не хочет. У поклонников она спросила, какие меры принять, чтобы оградить ребенка от непредвиденных путешествий. В комментариях фолловеры тоже обрадовались финалу этой истории и дали Эвелине советы.

«Надо постоянно Семе объяснять, что так делать нельзя, мама сильно волнуется и плачет. А замки не помогут»;

«Ему просто интересно чувствовать себя самостоятельным. И дети не боятся в отличие от взрослых открывать новое. Он быстро вырастет и перестанет делать непредвиденные поступки»;

«Главное — к батарее не привязывать», — отреагировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс в тюрбане сравнили с Шамаханской царицей.

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