Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фотографии сына Леона. Малыш — общий ребенок модели и экс-короля Малайзии Мухаммада V, которые сейчас переживают развод. На снимках темноволосый мальчик с глазами-смородинками позирует в бело-голубом костюме с бабочкой.

«Здравствуйте, меня зовут Исмаил Леон. Мне пять месяцев, и моя мама очень любит меня!» — подписала пост знаменитость.

Фанаты отметили невероятную харизму и милое личико сына звезды. Поклонники Оксаны Воеводиной в комментариях единогласно пришли к выводу — мальчик оказался «копией» Мухаммада V.

«Малыш копия отец, и ДНК делать не надо»;

«Сомнений нет и быть не может. Папина копия»;

«Как можно усомниться в том, что ты отец, когда малыш — точная копия папы!» — утверждают фолловеры.

Instagram @rihanapetra

Оксана Воеводина ответила подписчикам, почему экс-король Малайзии после расставания с супругой предпочел отказаться от маленького сына. По словам модели, ее бывший избранник и его окружение готовы на любую «грязную ложь», лишь бы отрицать отцовство члена монаршей семьи.

«Когда у папы кое-какие проблемы кое с чем — возможно все. Изначально не нужен был никакой ДНК, я была замужем, жили вместе, все было хорошо. То, что происходит сейчас — результат глупостей отца моего ребенка», — заявила «Мисс Москва-2015».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Воеводина намерена в суде доказать свою верность и отцовство экс-короля Малайзии.