«Из ада восстала!» Собчак в ажурном платье с дымовой шашкой в руках поразила фанатов

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото в фантастическом воинственном образе. Ведущая на снимке позирует, окруженная металлическими красными бочками в локации, стилизованной под заброшенное помещение. Для фотосессии звезда выбрала черное вечернее платье, колготки-«сеточку» и белые грубые ботинки с надписями. «Вишенкой на торте» в образе теледивы стала красная дымовая шашка.

«Нет дыма без меня!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @xenia_sobchak

Поклонники Ксении Собчак по достоинству оценили дерзкий образ кумира. Фанаты оставили под красочным «дымовым» снимком множество лестных комплиментов. Всего за час фотография телеведущей набрала более 50 тысяч лайков и около пяти сотен восхищенных комментариев.

«Атмосферное фото! Классное платье»;

«Боты огнище»;

«Вы прям как будто из ада восстали»;

«Фантастическая!» — написали фолловеры.

Однако среди подписчиков телеведущей нашлись те, кто и в профессиональных качественных снимках с оригинальной задумкой находит недостатки.

«А где вторая нога?»

«Нога как-то не в естественном ракурсе», — заметили критики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак объяснила, почему не празднует Хэллоуин.