«Из ада восстала!» Собчак в ажурном платье с дымовой шашкой в руках поразила фанатов

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото в фантастическом воинственном образе. Ведущая на снимке позирует, окруженная металлическими красными бочками в локации, стилизованной под заброшенное помещение. Для фотосессии звезда выбрала черное вечернее платье, колготки-«сеточку» и белые грубые ботинки с надписями. «Вишенкой на торте» в образе теледивы стала красная дымовая шашка.
«Нет дыма без меня!» — подписала пост знаменитость.
Поклонники Ксении Собчак по достоинству оценили дерзкий образ кумира. Фанаты оставили под красочным «дымовым» снимком множество лестных комплиментов. Всего за час фотография телеведущей набрала более 50 тысяч лайков и около пяти сотен восхищенных комментариев.
«Атмосферное фото! Классное платье»;
«Боты огнище»;
«Вы прям как будто из ада восстали»;
«Фантастическая!» — написали фолловеры.
Однако среди подписчиков телеведущей нашлись те, кто и в профессиональных качественных снимках с оригинальной задумкой находит недостатки.
«А где вторая нога?»
«Нога как-то не в естественном ракурсе», — заметили критики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак объяснила, почему не празднует Хэллоуин.