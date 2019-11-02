  1. Пятый канал
  4. «Овымительно»: звезда Playboy в костюме коровы лишила мужчин дара речи

«Овымительно»: звезда Playboy в костюме коровы лишила мужчин дара речи

, 17:31 Фото 289

Модель Линдси Пелас надела пятнистый купальник, который так и не смог вместить в себя ее формы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lindseypelas

Звезда эротических журналов Линдси Пелас похвасталась своим костюмом на Хэллоуин. Праздник, популярный за рубежом, прошел в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Нарядом модель поделилась на своей странице в Instagram. Девушка опубликовала фото, на котором сняла свое отражение в зеркале. На звезде Playboy наряд коровы — ободок с рогами и ушками, плюшевый галстук-бабочка и меховые браслеты. Кроме того, Линдси надела микрокупальник. Крохотный лиф от бикини даже не смог вместить в себя пышную грудь Пелас — вместо этого треугольные чашечки просто прикрывают соски.

Instagram @lindseypelas

«Что я могу сказать — я овымительно смешная!» — дала оценку своему образу девушка.

Поклонники практически лишились дара речи, увидев своего кумира в откровенном наряде. В основном покоренные ее сексуальность мужчины смогли выразить свое восхищение только междометиями.

«Му-у-у!»

«О-о-о!»

«Вау!» — отозвались подписчики Линдси Пелас.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наоми Кэмпбелл в прозрачном комбинезоне с перьями на голове отметила Хэллоуин.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября

Последние новости

18:32
«Бесконечно длинные ноги»: пляжные фото Перминовой на Мальдивах покорили юзеров
18:21
Глава завода «Новый свет»: «Ноябрьфест» способен продлить курортный сезон в Крыму
18:06
Кадры задержания мужчины отцом девочки, которую подозреваемый пытался похитить
17:55
Российские журналисты пострадали во время съемок акций протестов в Гонконге
17:44
Сколько соли можно есть в сутки — отвечает Минздрав
17:31
«Овымительно»: звезда Playboy в костюме коровы лишила мужчин дара речи

Сейчас читают

Наркопритон, где развращали несовершеннолетних девочек, раскрыли в Москве
Бледанс в тюрбане сравнили с Шамаханской царицей — фото
Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев