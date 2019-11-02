«Овымительно»: звезда Playboy в костюме коровы лишила мужчин дара речи

Звезда эротических журналов Линдси Пелас похвасталась своим костюмом на Хэллоуин. Праздник, популярный за рубежом, прошел в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Нарядом модель поделилась на своей странице в Instagram. Девушка опубликовала фото, на котором сняла свое отражение в зеркале. На звезде Playboy наряд коровы — ободок с рогами и ушками, плюшевый галстук-бабочка и меховые браслеты. Кроме того, Линдси надела микрокупальник. Крохотный лиф от бикини даже не смог вместить в себя пышную грудь Пелас — вместо этого треугольные чашечки просто прикрывают соски.

Instagram @lindseypelas

«Что я могу сказать — я овымительно смешная!» — дала оценку своему образу девушка.

Поклонники практически лишились дара речи, увидев своего кумира в откровенном наряде. В основном покоренные ее сексуальность мужчины смогли выразить свое восхищение только междометиями.

«Му-у-у!»

«О-о-о!»

«Вау!» — отозвались подписчики Линдси Пелас.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наоми Кэмпбелл в прозрачном комбинезоне с перьями на голове отметила Хэллоуин.