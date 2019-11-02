  1. Пятый канал
  4. Глава Русской архиепископии Иоанн поклонился святыням Донского монастыря в Москве

Глава Русской архиепископии Иоанн поклонился святыням Донского монастыря в Москве

, 17:17 Видео 30

Делегация зарубежных священнослужителей принимает участие в торжествах по случаю возвращения в Русскую православную церковь Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Глава делегации зарубежного духовенства архиепископ Дубнинский Иоанн прибыл в Донской монастырь в Москве, где проходят торжества по случаю возвращения в Русскую православную церковь Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

Он поклонился главным святыням древней обители — Донской иконе Божией Матери, а также мощам патриарха Тихона, который после революции 1917 года объединил западноевропейские приходы Русской церкви и Московский патриархат в одно управление.

Всего в делегацию из-за рубежа во главе с архиепископом вошли свыше 130 человек, передает RT.

1 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о нынешнем воссоединении приходов. В связи с этим со 2 по 4 ноября в столице проходят торжественные мероприятия.

3 ноября зарубежные гости примут участие в Божественной литургии в Храме Христа Спасителя, которую возглавит патриарх Кирилл. Во время богослужения архиепископу Дубнинскому Иоанну будет вручен экземпляр Патриаршей и Синодальной грамоты. 4 ноября члены делегации примут участие в Патриаршей Литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции священников и мирян на присоединение русских церквей в Западной Европе к РПЦ.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября

Последние новости

18:32
«Бесконечно длинные ноги»: пляжные фото Перминовой на Мальдивах покорили юзеров
18:21
Глава завода «Новый свет»: «Ноябрьфест» способен продлить курортный сезон в Крыму
18:06
Кадры задержания мужчины отцом девочки, которую подозреваемый пытался похитить
17:55
Российские журналисты пострадали во время съемок акций протестов в Гонконге
17:44
Сколько соли можно есть в сутки — отвечает Минздрав
17:31
«Овымительно»: звезда Playboy в костюме коровы лишила мужчин дара речи

Сейчас читают

Наркопритон, где развращали несовершеннолетних девочек, раскрыли в Москве
Бледанс в тюрбане сравнили с Шамаханской царицей — фото
Гороскоп на 2 ноября: Стрельцы, расправьте крылья!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев