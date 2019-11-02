Глава Русской архиепископии Иоанн поклонился святыням Донского монастыря в Москве

Глава делегации зарубежного духовенства архиепископ Дубнинский Иоанн прибыл в Донской монастырь в Москве, где проходят торжества по случаю возвращения в Русскую православную церковь Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

Он поклонился главным святыням древней обители — Донской иконе Божией Матери, а также мощам патриарха Тихона, который после революции 1917 года объединил западноевропейские приходы Русской церкви и Московский патриархат в одно управление.

Всего в делегацию из-за рубежа во главе с архиепископом вошли свыше 130 человек, передает RT.

1 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о нынешнем воссоединении приходов. В связи с этим со 2 по 4 ноября в столице проходят торжественные мероприятия.

3 ноября зарубежные гости примут участие в Божественной литургии в Храме Христа Спасителя, которую возглавит патриарх Кирилл. Во время богослужения архиепископу Дубнинскому Иоанну будет вручен экземпляр Патриаршей и Синодальной грамоты. 4 ноября члены делегации примут участие в Патриаршей Литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции священников и мирян на присоединение русских церквей в Западной Европе к РПЦ.