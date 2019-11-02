«Наша история»: Архивное фото Пугачевой и Николаева вызвало ностальгию у юзеров

Игорь Николаев поделился с поклонниками архивной фотографией Аллы Пугачевой. Снимок, опубликованный на странице артиста в Instagram, стал настоящей сенсацией.

В кадре Алла Борисовна стоит на сцене в красном платье и белоснежных сапогах, сообщает издание «Дни.ру». Внимание аудитории привлекло изображение молодого мужчины в белом пиджаке — им оказался сам Николаев, который аккомпанирует Примадонне.

«Что это за усатый молодой человек за роялем в левом нижнем углу?» — подшучивает над самим собой певец.

Instagram @igor_nikolaev_music

Поклонники восхитились уникальным архивным кадром. Многие отметили, что фотографию по праву можно назвать легендарной.

«Какое фото! Наша культура и история!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пугачеву пышно встретили с цветами и салом на перроне в Минске.