  1. Пятый канал
  4. Видео: казахстанский стоматолог жестоко «успокоил» маленького пациента

Видео: казахстанский стоматолог жестоко «успокоил» маленького пациента

, 21:16 Видео 53

Ребенка, испугавшегося во время приема, прижимали к креслу и грубо трясли.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Karl-Heinz Spremberg, Instagram @aqtau_live

В Казахстане стоматолог нашел радикальный способ успокоить маленького пациента, который закричал от страха во время приема. Врач из города Актау решил применить к малышу силу.

На записи с камеры видеонаблюдения, появившейся в одном из городских Instagram-аккаунтов, видно, как доктор проводит предварительную беседу с мамой, но как только та выходит из кабинета, мужчина подхватывает малыша и кидает его на медицинское кресло. Когда ребенок начинает плакать и вырываться, доктор наваливается на него всем телом, придавив ногой. При этом стоматолог продолжает трясти маленького пациента и бить головой о кресло.

После этого медик грубо подхватывает мальчика за руки и практически выбрасывает его из кабинета. Примечательно, что рядом все время находились два ассистента, но они не только спокойно наблюдали за происходящим, но и помогали разъяренному мужчине удерживать ребенка.

Известно, что стоматолог уже опубликовал двухминутное обращение, в котором извинился за произошедшее. Однако общественность так и не сменила гнев на милость — как отмечают пользователи социальных сетей, извиняться «уже поздно».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Валентина Матвиенко обратила внимание на бездушие медиков.

Читайте также

Малыш, которому выколола глаза родная мать, прооперирован в Москве

Подростку сломали челюсть в ожесточенной драке в Москве
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября

Последние новости

21:35
«Серьезно?»: Гагарину попытались уличить в подражании Бузовой
21:20
Найден автомобиль предполагаемого убийцы начальника Центра «Э» Ингушетии
21:16
Видео: казахстанский стоматолог жестоко «успокоил» маленького пациента
21:01
Матч «Зенит» — ЦСКА закончился ничьей 1:1
20:55
Уголовное дело возбуждено по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии и его брата
20:47
Подростки изнасиловали женщину кочергой и бутылкой в Забайкалье

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 ноября
Наркопритон, где развращали несовершеннолетних девочек, раскрыли в Москве
«Сыночек повзрослел»: сын Эвелины Бледанс шокировал маму самостоятельностью

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев