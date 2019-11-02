Видео: казахстанский стоматолог жестоко «успокоил» маленького пациента

В Казахстане стоматолог нашел радикальный способ успокоить маленького пациента, который закричал от страха во время приема. Врач из города Актау решил применить к малышу силу.

На записи с камеры видеонаблюдения, появившейся в одном из городских Instagram-аккаунтов, видно, как доктор проводит предварительную беседу с мамой, но как только та выходит из кабинета, мужчина подхватывает малыша и кидает его на медицинское кресло. Когда ребенок начинает плакать и вырываться, доктор наваливается на него всем телом, придавив ногой. При этом стоматолог продолжает трясти маленького пациента и бить головой о кресло.

После этого медик грубо подхватывает мальчика за руки и практически выбрасывает его из кабинета. Примечательно, что рядом все время находились два ассистента, но они не только спокойно наблюдали за происходящим, но и помогали разъяренному мужчине удерживать ребенка.

Известно, что стоматолог уже опубликовал двухминутное обращение, в котором извинился за произошедшее. Однако общественность так и не сменила гнев на милость — как отмечают пользователи социальных сетей, извиняться «уже поздно».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Валентина Матвиенко обратила внимание на бездушие медиков.