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  4. «Бывший ребенок»: блогер Миро назвала Собчак и Виторгана нерадивыми родителями

«Бывший ребенок»: блогер Миро назвала Собчак и Виторгана нерадивыми родителями

, 22:36 95

Автор гневной публикации уверена, что после развода звездные родители совершенно забыли про своего сына.

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Блогер Лена Миро раскритиковала Ксению Собчак и Максима Виторгана за пренебрежение воспитанием общего сына. Разгромную публикацию она опубликовала в своем блоге.

Как отмечает Миро, обе звезды после развода погрузились в новые отношения. Собчак вышла замуж за Константина Богомолова, Виторган начал роман с Нино Нинидзе. Однако погруженные в любовные игры родители при этом совершенно не уделяют внимания общему сыну Платону.

«Нет, я все понимаю. Платоша — или как там его? — умыт, накормлен и спать уложен. Няньками. Посторонними людьми. А родителей он видит на фотосессиях для социальных сетей», — уверена Лена.

При этом Миро совершенно убеждена — у бывших супругов общие дети тоже всегда остаются «бывшими». И Платон, считает она, не станет исключением. Мальчик, цитируют «Дни.ру», так и останется в статусе ребенка от прошлого мужа.

«Заброшенность — вот удел всех детей от бывших. У мамы — новая жизнь. Новый муж. Будет новый ребенок. У папы — все то же самое. И только ребенок оказался бывшим», — резюмирует блогер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собчак накормила коллег запеченным грызуном.

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