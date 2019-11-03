Пожарные локализовали возгорание на складе в подмосковном Жуковском. ЧП произошло в складском помещении общей площадью пять тысяч квадратных метров. Огонь охватил 1750 квадратных метров.

Как стало известно 5-tv.ru, по предварительной информации, склад принадлежит компании AliExpress.

По последним данным, внутри здания никого не было. На месте ЧП работают 59 человек и 16 единиц техники. Пожару присвоен номер вызова 1 «БИС».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях пожара в промзоне в Кемерово, где погиб один человек.