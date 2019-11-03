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«Мультик»: Забавное фото сына Преснякова очаровало поклонников

, 10:30 Фото 183

Юзеры не смогли устоять перед огромными глазами юного Артемия.

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Фото, видео: Instagram @presnyakovvladimir

Владимир Пресняков показал поклонникам умилительное фото младшего сына. Снимок четырехлетнего Артемия появился на странице артиста в Instagram.

В кадре малыш запечатлен крупным планом. Благодаря выбранному ракурсу глаза ребенка кажутся огромными, что придает портрету некоторую мультяшность.

«Мой любимый мультик», — подписал фото певец.

«Мультик!» — согласился его близкий друг Леонид Агутин в комментариях.

Instagram @presnyakovvladimir

Подписчики Преснякова тоже не смогли промолчать при виде очаровательного мальчика. Комментарии быстро заполнились полными умиления посланиями от поклонников.

«Ути, Господи!»

«Какой хорошенький!»

«Сладенький такой мальчик», — восторгаются пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская похвастались костюмами на Хэллоуин.

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