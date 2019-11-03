«Мультик»: Забавное фото сына Преснякова очаровало поклонников

Владимир Пресняков показал поклонникам умилительное фото младшего сына. Снимок четырехлетнего Артемия появился на странице артиста в Instagram.
В кадре малыш запечатлен крупным планом. Благодаря выбранному ракурсу глаза ребенка кажутся огромными, что придает портрету некоторую мультяшность.
«Мой любимый мультик», — подписал фото певец.
«Мультик!» — согласился его близкий друг Леонид Агутин в комментариях.
Подписчики Преснякова тоже не смогли промолчать при виде очаровательного мальчика. Комментарии быстро заполнились полными умиления посланиями от поклонников.
«Ути, Господи!»
«Какой хорошенький!»
«Сладенький такой мальчик», — восторгаются пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Пресняков и его супруга Наталья Подольская похвастались костюмами на Хэллоуин.