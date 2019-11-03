Видео: золотую медаль Алены Косторной случайно вручили фигуристке из США

Конфуз произошел на этапе Гран-при во Франции. Золотую медаль, завоеванную российской фигуристкой Аленой Косторной, по ошибке вручили американке Мэрайе Бэлл.
Фрагмент трансляции с неловким моментом в сети опубликовали поклонники Косторной. Во время церемонии награждения Мэрайе, которая должна была получить бронзовую медаль, неожиданно вручили золото. Заметив нестыковку, российская фигуристка добродушно рассмеялась. Спортсменки не растерялись — американка сняла с себя награду и повесила ее на шею Алены.
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Дальнейшая церемония прошла без заминок. Мэрайя получила заслуженную бронзовую медаль, а серебро досталось еще одной россиянке — Алине Загитовой.
Ранее 5-tv.ru публиковал фрагмент победного выступления Алены Косторной на французском этапе Гран-при.