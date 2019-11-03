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  4. Видео: золотую медаль Алены Косторной случайно вручили фигуристке из США

Видео: золотую медаль Алены Косторной случайно вручили фигуристке из США

, 11:55 Видео 170

На соревнованиях во Франции медали перепутали на церемонии награждения спортсменок.

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Конфуз произошел на этапе Гран-при во Франции. Золотую медаль, завоеванную российской фигуристкой Аленой Косторной, по ошибке вручили американке Мэрайе Бэлл.

Фрагмент трансляции с неловким моментом в сети опубликовали поклонники Косторной. Во время церемонии награждения Мэрайе, которая должна была получить бронзовую медаль, неожиданно вручили золото. Заметив нестыковку, российская фигуристка добродушно рассмеялась. Спортсменки не растерялись — американка сняла с себя награду и повесила ее на шею Алены.

 
 
 
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Публикация от Aliona Kostornaia Fan (@kostornaia.team)

Дальнейшая церемония прошла без заминок. Мэрайя получила заслуженную бронзовую медаль, а серебро досталось еще одной россиянке — Алине Загитовой.

Ранее 5-tv.ru публиковал фрагмент победного выступления Алены Косторной на французском этапе Гран-при.

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