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  4. Фитнес-тренер ранил мужчину из «травмата» в Москве

Фитнес-тренер ранил мужчину из «травмата» в Москве

, 13:09 126

Полицейские задержали предполагаемого злоумышленника.

Фото: ТАСС/Матыцин Валерий

Фитнес-тренер оказался в списке подозреваемых в ранении мужчины из травматического пистолета в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на Кантемировской улице вечером 2 ноября.

Предполагаемый злоумышленник выстрелил в 27-летнего Мишу М, после чего нападавший скрылся с места преступления.

Полицейские по горячим следам задержали 36-летнего фитнес-инструктора.

В настоящий момент по факту этого происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента расстрела ингушского борца с экстремизмом и его брата. Мужчина в красно-черной куртке буквально в упор расстрелял погибших. Был объявлен план «Перехват», но злоумышленникам удалось скрыться из Москвы.

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