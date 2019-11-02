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  4. Момент расстрела ингушского борца с экстремизмом и его брата попал на видео (18+)

Момент расстрела ингушского борца с экстремизмом и его брата попал на видео (18+)

, 19:24 Эксклюзивное видео 1 185

Инцидент произошел на улице Академика Анохина. Оба пострадавших скончались.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Момент расстрела ингушского борца с экстремизмом и его брата около одного из домов на улице Академика Анохина попал на видео. На кадрах видно, как в тот момент как мужчины направляются к подъезду, к ним подходит некий человек в красно-черной куртке. Он выхватывает пистолет и открывает по ним огонь. Пострадавшие падают на землю. Оба мужчины скончались.

По предварительной версии, жертвами стрелка стали начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльжаркиев и его брат.

На месте происшествия работают экстренные службы города.

В настоящий момент в розыске находится автомобиль марки BMV Х1. Объявлен план «Перехват».

На главу ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльжаркиева уже покушались ранее. В январе 2019 года неизвестные на автомобиле «Лада-Гранта» догнали иномарку, в которой ехал чиновник с охранниками, и открыли по ней огонь.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео зверского избиения мужчины группой парней в Петербурге.

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