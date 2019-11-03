«Теряем голову, девственность, трусы»: Бледанс иронично поздравила мужчин с их днем

Эвелина Бледанс с юмором поздравила подписчиков с прошедшим Днем мужчин, который отмечался 2 ноября.

Телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram короткое видео, на котором плещется в лазурной воде во время отпуска. Эвелина приседает недалеко от берега, поджидая волну, а затем подпрыгивает. Во время прыжка с Бледанс слетает низ купальника, который она, смеясь, поправляет.

«Поздравляем от души! Мы теряем с вами голову, девственность, трусы», — шутит Бледанс.

Фолловеры обоих полов оценили и юмор Эвелины, и красоту окружающей ее обстановки. А мужская часть аудитории поблагодарила звезду за поздравление и отметила, что у женщины невероятно сексуальная фигура.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Эвелины Бледанс шокировал маму самостоятельностью.