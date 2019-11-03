Посольство РФ во Франции опровергло информацию о пострадавших в ДТП с автобусом россиянах

В посольстве РФ во Франции прокомментировали информацию о пострадавших в ДТП с автобусом, который следовал из Парижа в Лондон, россиянах. По информации диппредставительства, граждан нашей страны в пассажирском транспорте не было. Такие данные ведомству озвучили во французской полиции.

Ранее агентство РИА Новости писало о том, что в числе 30 раненых в аварии есть россияне.

Автобус слетел с дороги и опрокинулся. Большинство пассажиров получили легкие травмы, четверо — находятся в тяжелом состоянии.

В салоне находились граждане Франции, Испании и Ирландии.