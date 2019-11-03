Граждане РФ пострадали в ДТП с автобусом во Франции

Граждане России пострадали в аварии с автобусом, который следовал из Парижа в Лондон. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что пассажирское транспортное средство перевернулось, около 30 человек получили травмы.

По предварительной информации, автобус слетел с дороги из-за мокрого асфальта, после чего ударился об ограждение и опрокинулся. В салоне находились граждане Франции, России, Испании и Ирландии. 29 людям понадобилась помощь врачей. К счастью, большинство — получили легкие травмы, четверо пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что маленькая девочка выжила в двух страшных ДТП за один день.