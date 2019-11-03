Житель Тулы с ножами и гранатой недолго разгуливал по улицам города

Мужчина с ножом в руках ходил по улицам Тулы и вскоре был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. В ходе досмотра при нем был обнаружен внушительный арсенал — всего три ножа, а также магазин с боеприпасами и ручная граната, сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии.

Опасные находки были обследованы саперами и кинологами, а мужчина передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Им оказался 54-летний безработный, ранее судимый туляк.

По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В конце октября в Москве нетрезвый мужчина ранил полицейского ножом при задержании.