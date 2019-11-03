Боксер Альварес откажется от титула чемпиона, которым владел Ковалев

Боксер Сауль Альварес из Мексики принял решение отказаться от чемпионского звания по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом представители мексиканца объявили после его победы над российским спортсменом Сергеем Ковалевым, пишет ТАСС.

Мексиканец нокаутировал россиянина в 11-м раунде на встрече в Лас-Вегасе. Таким образом Сауль Альварес завоевал чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе.

Однако представители мексиканского боксера заявили — спортсмен хочет вернуться в средний вес, поэтому откажется от титула чемпиона мира в тяжелом. После выигранного боя с Ковалевым 29-летний Альварес получил чемпионский титул уже в четвертой весовой категории.

Российский спортсмен заявил, продолжит боксерскую карьеру. После нокаута, «прилетевшего» от мексиканца, 36-летний россиянин был доставлен в медучреждение для полного обследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сауль Альварес назвал победу над Сергеем Ковалевым самой важной в карьере.