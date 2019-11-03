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  4. Елена Перминова в носках и мини-платье показала свою «звездочку»

Елена Перминова в носках и мини-платье показала свою «звездочку»

, 22:27 Видео 788

Мать троих детей в очередной раз похвасталась горячим провокационным контентом.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Популярная модель и Instagram-блогер Елена Перминова опубликовала в соцсети фото и видео с вечеринки. Накануне ночью мать троих детей зажгла по случаю празднования дня рождения своей сестры в столице. Для торжества манекенщица выбрала блестящее мини-платье золотого цвета с молнией на груди и завышенные кроссовки с хаки-принтом. Увлекшись танцем, звезда встала на «мостик». Интимную часть тела на снимке пришлось прикрывать картинкой со звездочкой.

«С днем рождения, сестра, этот танец для тебя!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @lenaperminova

Поклонники Елены Перминовой, в большинстве, восхитились беззастенчивым поведением кумира на празднике. Откровенные танцы и соблазнительные позы звезды привели фанатов в восторг. Почти двух миллионная армия подписчиков модели оставила под фото и видео знаменитости тысячи лайков и комментариев.

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«Платье — космос!» — написали фолловеры.

Однако среди подписчиков 33-летней Елены Перминовой нашлось несколько злопыхателей, отыскавших в контенте звезды различные недостатки. Так, один из юзеров «прошелся» по тому, как позирует мать троих детей.

«Не очень элегантная поза», — подметил пользователь соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пляжные фото модели Елены Перминовой на Мальдивах покорили юзеров.

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