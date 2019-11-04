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Земфира представила две новые песни

, 5:49 Видео 73

Певица исполнила композиции вживую на концерте в Дубае.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Певица Земфира представила поклонникам две новые песни на концерте в Дубае. Видеофрагменты выступления от 2 ноября появились на официальных страницах артистки в социальных сетях.

Звезда не радовала фанатов новинками больше года с момента выхода трека на стихи Иосифа Бродского «Джозеф». Публика и критики встретили вещь прохладно — сложная поэзия лауреата Нобелевской премии по литературе, переложенная на музыку Земфиры Рамазановой, не стала очередным хитом.

Свежими песнями Земфиры стали Abuse («Злоупотребление») и Goodbye («Прощай»). Обе посвящены теме расставания. Первая — в стиле альтернативного рока, вторая — софт-рока. Как и годом ранее, новинки получили смешанные отзывы в соцсетях. Кому-то из поклонников они оказались понятны и близки. Другие назвали Abuse и Goodbye проходными и отметили, что Земфира как автор в последнее время не дотягивает до установленной ей же некогда планки.

Всего на концерте прозвучали 17 треков, включая проверенные хиты и несколько редких композиций.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция задержала фаната Земфиры, который разбил Mercedes певицы.

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