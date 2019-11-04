«Пустой взгляд, тупые движения»: Певица МакSим разочаровала зрителей в Казани

Певица МакSим разочаровала зрителей своего родного города — Казани. После ее выступления в столице Татарстана, которое прошло с аншлагом 2 ноября, в соцсетях появились возмущенные комментарии пользователей, которые заподозрили, что артистка вышла на сцену в неадекватном состоянии. Побывавшие на концерте отмечают, что Марина Максимова выглядела «опухшей», а ее поведение было «амебным», — пишет сайт KP.RU.

«Пустой взгляд, тупые движения рукой и миллион запинок».

«Пугачева в свой семедесятник энергичнее в тысячу раз…» — цитирует издание отзывы зрителей.

Похожие отзывы оставляли в интернете полгода назад и жители Башкирии. Тогда посетители концерта в Стерлитамаке жаловались, что артистка выглядела неопрятно и была пьяна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Наргиз, по свидетельствам зрителей, вышла на сцену в Уссурийске с бутылкой виски и материлась.