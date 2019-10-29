«Какой-то рок с матами»: Выступление Наргиз шокировало уссурийских зрителей

Певица Наргиз, пустившаяся в свободное плавание после разрыва отношений с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA, разочаровала зрителей Уссурийска, а некоторых так и откровенно шокировала. Как пишет интернет-портал UssurMedia.ru, с концерта, состоявшегося на днях в местном Доме офицеров, ушла треть зала.

« Много матов, много ругани. При этом в зале было много людей с семьями. Концерт — хаос, Наргиз постоянно пила виски. Ушли разочарованными, не стали дожидаться конца», — приводит издание отзыв одного из зрителей, который пришел на концерт с женой.

По словам уссурийцев, свое выступление артистка начала с огромным опозданием. И, как оказалось, многие ожидали услышать совсем другие песни.

« Знала, что Наргиз поет хорошие песни о любви. <…> Но когда она вышла на сцену с бутылкой виски, мы поняли, что что-то не так. Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Вместо известных своих песен пела какой-то рок, с матами. Зрители были в шоке», — поделился впечатлениями другой зритель.

Instagram @nargizzakirova_official

Впрочем, возмущены были не все, многим концерт понравился. На странице Наргиз в Instagram десятки восторженных отзывов поклонников.

«Наргиз, спасибо тебе за эмоции, за энергетику! Все было круто».

«Мы сегодня зажгли, спасибо огромное за вечер».

«Вы такая мощь! Спасибо за концерт!»

«Было горячо, ты невероятная!» — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макс Фадеев впервые после расторжения контракта в Наргиз публично прокомментировал конфликт с певицей.