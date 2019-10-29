«Какой-то рок с матами»: Выступление Наргиз шокировало уссурийских зрителей

Певица Наргиз, пустившаяся в свободное плавание после разрыва отношений с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA, разочаровала зрителей Уссурийска, а некоторых так и откровенно шокировала. Как пишет интернет-портал UssurMedia.ru, с концерта, состоявшегося на днях в местном Доме офицеров, ушла треть зала.
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По словам уссурийцев, свое выступление артистка начала с огромным опозданием. И, как оказалось, многие ожидали услышать совсем другие песни.
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Впрочем, возмущены были не все, многим концерт понравился. На странице Наргиз в Instagram десятки восторженных отзывов поклонников.
«Наргиз, спасибо тебе за эмоции, за энергетику! Все было круто».
«Мы сегодня зажгли, спасибо огромное за вечер».
«Вы такая мощь! Спасибо за концерт!»
«Было горячо, ты невероятная!» — пишут фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макс Фадеев впервые после расторжения контракта в Наргиз публично прокомментировал конфликт с певицей.