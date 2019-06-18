Известная российская теледива и певица Ольга Бузова в очередной раз подверглась нападкам со стороны своих подписчиков в Instagram. Поводом послужил ролик, который звезда «Дома-2» опубликовала на своей страничке в соцсети.

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На записи Ольга, изображая сексуальность, танцует возле здания и игриво смотрит в камеру. Однако подписчики обратили внимание на прическу артистки. Большинству комментаторов показалось, что у Бузовой не все в порядке с волосами. Многие выразили мнение, что она забыла вымыть голову, прежде чем начать снимать видео.

«У нее волосы грязные что ли, сама даже причесаться не может без стилистов»

«А что голову мыть не учили?»

«Она, похоже бухая, поэтому волосы забыла помыть»

«Сама в шоке, всегда она такая ухоженная и такая картина — грязные волосы…»

«Это уже волосы, замученные покрасками и то наращиванием, то «сращиванием»"

«Пакли натуральные!»

«Это отвратительно»

«Волосы катастрофа»

«М-да… волосы мыть самой, не царское дело!», — написали разочарованные подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Ольги Бузовой.

«Ну вообще это модные тенденции лета 2019. На премии Муз.тв на красной дорожке несколько девушек были с такой укладкой!», — написали истинные поклонники звезды.

На злобные комментарии Бузова отвечать не стала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фанаты Ольги Бузовой не могут понять, сколько у артистки пальцев на руке — четыре или пять.