«Пакли!»: В сети обрушились на Ольгу Бузову за грязные волосы — видео

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Бывшая участница «Дома-2», а теперь певица, опубликовала видеозапись, которая вызвала бурю негодования со стороны подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 490

Известная российская теледива и певица Ольга Бузова в очередной раз подверглась нападкам со стороны своих подписчиков в Instagram. Поводом послужил ролик, который звезда «Дома-2» опубликовала на своей страничке в соцсети.

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На записи Ольга, изображая сексуальность, танцует возле здания и игриво смотрит в камеру. Однако подписчики обратили внимание на прическу артистки. Большинству комментаторов показалось, что у Бузовой не все в порядке с волосами. Многие выразили мнение, что она забыла вымыть голову, прежде чем начать снимать видео.

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«У нее волосы грязные что ли, сама даже причесаться не может без стилистов»

«А что голову мыть не учили?»

«Она, похоже бухая, поэтому волосы забыла помыть»

«Сама в шоке, всегда она такая ухоженная и такая картина — грязные волосы…»

«Это уже волосы, замученные покрасками и то наращиванием, то «сращиванием»"

«Пакли натуральные!»

«Это отвратительно»

«Волосы катастрофа»

«М-да… волосы мыть самой, не царское дело!», — написали разочарованные подписчики.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту Ольги Бузовой.

«Ну вообще это модные тенденции лета 2019. На премии Муз.тв на красной дорожке несколько девушек были с такой укладкой!», — написали истинные поклонники звезды.

На злобные комментарии Бузова отвечать не стала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фанаты Ольги Бузовой не могут понять, сколько у артистки пальцев на руке — четыре или пять.

Тема:
Ольга Бузова 490
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