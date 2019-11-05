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  4. «Молодец!»: Сергей Жуков порадовался за победу Maruv в «российской» номинации

«Молодец!»: Сергей Жуков порадовался за победу Maruv в «российской» номинации

, 1:31 Эксклюзивное интервью 55

Певица из Украины обошла соперников в номинации «Лучший артист по версии телеканала „MTV Россия“».

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян

Известный российский музыкант, солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью 5-tv.ru прокомментировал победу украинской певицы Maruv в «российской» номинации. Артистка стала лучшей исполнительницей по версии «MTV Россия» и получила приз в соответствующей категории премии MTV Europe Music Awards.

«Молодец, что можно ей сказать? Молодец. Хороший проект. На Украине вообще все проекты шикарные. Намного круче, чем русские, зачастую. Можно только порадоваться», — сказал артист в беседе с 5-tv.ru.

Несмотря на то, что формально номинация звучала как «Лучший артист по версии телеканала „MTV Россия“», публика восприняла ее как указание на самого востребованного российского исполнителя. Как сообщал ранее 5-tv.ru, концертному директору Maruv даже пришлось отдельно объясняться из-за такой реакции зрителей.

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