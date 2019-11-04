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Украинка Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»

, 18:26 Видео 71

Концертному директору Maruv Кирилл Фельдману пришлось оправдываться, что номинация звучала совсем не так.

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Фото, видео: Instagram @maruvofficial

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Украинская певица Анна Корсун, известная под сценическим псевдонимом Maruv, снова оказалась в эпицентре скандала. Артистка стала лауреатом премии MTV Europe Music Awards в номинации, которую все восприняли как «лучший российский артист». Тем более что остальные номинанты были из России: группа Little Big, певица Zivert, а также рэперы Face и Noize MC. Церемония состоялась 3 ноября в Испании.

Концертному директору Maruv Кирилл Фельдману пришлось оправдываться.

«Мы были представлены на премии европейской награды MTV от „MTV Россия“, и номинация звучала — „Лучший артист по версии телеканала ‚MTV Россия‘“. Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России», — пояснил Фельдман в интервью 360tv.ru

Он также напомнил, что премию от «MTV Россия» раньше получал и украинский музыкант Иван Дорн, хотя и не имел никакого отношения к российскому телеканалу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непростых отношениях Анна Корсун с Украиной. Уроженка Днепропетровской области неоднократно попадала под шквал критики из-за выступлений в России. А самый громкий скандал разразился когда победила в украинском национальном отборе на «Евровидение-2019», но отказалась представлять свою страну на европейском песенном конкурсе.

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