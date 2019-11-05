Военные США рассказали, в чем их страна уступает России

Американские военные рассказали, в какой сфере США уступают России. Откровенное признание было опубликовано в издании Breaking Defense. По мнению служащих, их страна не готова противостоять России в случае радиоэлектронной угрозы. Военный конфликт с РФ и Китаем пройти успешно у американской стороны не получится.

Полковник вооруженных сил США Гари Лайк подчеркивает: его государство в этой сфере развивается медленнее других стран. Так, например, военные во время учений даже не выключают свои мобильные телефоны и функцию определения геолокации на них, тем самым выдавая условному врагу свое точное местоположение. Зачастую солдаты не помнят о том, что резервные каналы связи создавать необходимо заблаговременно.

При этом на средства радиоэлектронной борьбы, использующиеся во время тренировок, правительственными аппаратами накладываются определенные ограничения по мощности и продолжительности работы аппаратуры, что существенно усложняет подготовку на должном уровне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военные эксперты США назвали Россию реальной военной угрозой.