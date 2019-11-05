Депутат Госдумы выступил с инициативой ограничить разрешения на такси

Региональные власти смогут самостоятельно ограничивать выдачу разрешений на работу в такси. С таким предложением выступили в Госдуме. По мнению депутатов, эта мера позволит установить баланс между спросом на перевозки и предложением. В частности, предлагается формула: на тысячу человек не больше 30 лицензий.

Однако, инициатива уже вызвала негативную реакцию у перевозчиков. Они уверены, что ситуацией тут же воспользуются таксисты-нелегалы. В итоге, все это приведет к необоснованному росту цен, а качество услуг и безопасность наоборот снизятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что иностранцы составляют львиную долю таксистов в Москве.