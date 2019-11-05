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  4. Депутат Госдумы выступил с инициативой ограничить разрешения на такси

Депутат Госдумы выступил с инициативой ограничить разрешения на такси

, 6:36 Эфирная новость 20

Заместитель председателя комитета по транспорту и строительству считает, что такое решение необходимо принять, чтобы поддерживать баланс спроса и предложения на рынке и обеспечить заработок водителей.

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Фото, видео: ТАСС / Андрей Махонин, 5-tv.ru

Региональные власти смогут самостоятельно ограничивать выдачу разрешений на работу в такси. С таким предложением выступили в Госдуме. По мнению депутатов, эта мера позволит установить баланс между спросом на перевозки и предложением. В частности, предлагается формула: на тысячу человек не больше 30 лицензий.

Однако, инициатива уже вызвала негативную реакцию у перевозчиков. Они уверены, что ситуацией тут же воспользуются таксисты-нелегалы. В итоге, все это приведет к необоснованному росту цен, а качество услуг и безопасность наоборот снизятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что иностранцы составляют львиную долю таксистов в Москве.

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