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Россиянам могут предложить налоговый вычет за фитнес-абонемент

, 7:08 Видео 21

Соответствующее предложение уже направлено в Министерство финансов РФ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Sergey Voronin

У Россиян может появиться возможность получения налогового вычета за занятия фитнесом. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Гутенев заявил в беседе с «Известиями», что соответствующий законопроект, как ожидается, вступит в силу летом 2020 года. Согласно нововведению, россияне смогут получить назад 13% от стоимости приобретенных ими фитнес-абонементов. Максимальная сумма, которая может вернуться жителям РФ — более 15 тысяч рублей. При этом не предусмотрен налоговый вычет за посещение спортивных мероприятий и покупку тренажеров.

Документ с предложением соответствующих поправок, сообщил Гутенев, уже направлен в Минфин. Предполагается, что эта идея поможет повысить интерес жителей России к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что налоговые льготы для дачников вступили в силу в России.

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