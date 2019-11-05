Россиянам могут предложить налоговый вычет за фитнес-абонемент

У Россиян может появиться возможность получения налогового вычета за занятия фитнесом. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Гутенев заявил в беседе с «Известиями», что соответствующий законопроект, как ожидается, вступит в силу летом 2020 года. Согласно нововведению, россияне смогут получить назад 13% от стоимости приобретенных ими фитнес-абонементов. Максимальная сумма, которая может вернуться жителям РФ — более 15 тысяч рублей. При этом не предусмотрен налоговый вычет за посещение спортивных мероприятий и покупку тренажеров.

Документ с предложением соответствующих поправок, сообщил Гутенев, уже направлен в Минфин. Предполагается, что эта идея поможет повысить интерес жителей России к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что налоговые льготы для дачников вступили в силу в России.