Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в огненном ДТП в ЕАО

Четыре человека, в том числе двое детей — семи- и шестилетняя девочки, погибли в результате огненного ДТП в Еврейской автономной области. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла на трассе «Амур» в Смидовичском районе.

Водитель Toyota Ipsum, проигнорировав сложные метеоусловия, не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с Toyota Wish. В результате мощного удара обе японских легковушки вылетели с дороги в кювет, одна из них вспыхнула. На месте происшествия погибли все, кто находился в Toyota Wish. Водитель и пассажирка Toyota Ipsum получили травмы, их госпитализировали.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с трактором в Приморье.