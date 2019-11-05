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Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в огненном ДТП в ЕАО

, 9:19 Видео 193

Лобовое столкновение двух Toyota произошло на трассе «Амур» в Смидовичском районе Еврейской автономной области.

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Фото, видео: Instagram @eaomedia

Четыре человека, в том числе двое детей — семи- и шестилетняя девочки, погибли в результате огненного ДТП в Еврейской автономной области. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла на трассе «Амур» в Смидовичском районе.

Водитель Toyota Ipsum, проигнорировав сложные метеоусловия, не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с Toyota Wish. В результате мощного удара обе японских легковушки вылетели с дороги в кювет, одна из них вспыхнула. На месте происшествия погибли все, кто находился в Toyota Wish. Водитель и пассажирка Toyota Ipsum получили травмы, их госпитализировали.

Автоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с трактором в Приморье.

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