Почему Джоли запретила дочери видеться с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли против того, чтобы дочь Шайло общалась со своим отцом. Об этом пишет издание Gossip Cop со ссылкой на инсайдера.

Все дело в том, что 13-летний подросток была очень близка с Брэдом Питтом и тяжело переживает разлуку. Сейчас Джоли вместе с Шайло гастролирует с новым фильмом «Малефисента 2: Владычица тьмы». Причем когда ребенок попросила разрешения у матери вернуться домой и провести это время с Питтом, Анджелина ответила молниеносным отказом.

Как утверждают инсайдеры, актриса безумно боится потерять близость с дочерью, но больше всего опасается ее желания навсегда переехать к отцу. Этот страх усилился у нее после отъезда сына Мэддокса на учебу в Южную Корею.

Сообщается, что знаменитый родитель о желании Шайло знает, и это стало еще одной из причин для запрета свиданий с дочерью.

Однако другой источник издания опровергает эту информацию, говоря, что напротив подросток счастлива, что живет с Джоли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брэд Питт признался, что сам довел до разрыва с Анджелиной Джоли.