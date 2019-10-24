  1. Пятый канал
  4. Почему Джоли запретила дочери видеться с Брэдом Питтом

Почему Джоли запретила дочери видеться с Брэдом Питтом

, 8:02 161

Голливудская звезда боится, что девочка захочет переехать жить к отцу.

Фото: www.globallookpress.com / Andrea Staccioli/Insidefoto via

Анджелина Джоли против того, чтобы дочь Шайло общалась со своим отцом. Об этом пишет издание Gossip Cop со ссылкой на инсайдера.

Все дело в том, что 13-летний подросток была очень близка с Брэдом Питтом и тяжело переживает разлуку. Сейчас Джоли вместе с Шайло гастролирует с новым фильмом «Малефисента 2: Владычица тьмы». Причем когда ребенок попросила разрешения у матери вернуться домой и провести это время с Питтом, Анджелина ответила молниеносным отказом.

Как утверждают инсайдеры, актриса безумно боится потерять близость с дочерью, но больше всего опасается ее желания навсегда переехать к отцу. Этот страх усилился у нее после отъезда сына Мэддокса на учебу в Южную Корею.

Сообщается, что знаменитый родитель о желании Шайло знает, и это стало еще одной из причин для запрета свиданий с дочерью.

Однако другой источник издания опровергает эту информацию, говоря, что напротив подросток счастлива, что живет с Джоли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брэд Питт признался, что сам довел до разрыва с Анджелиной Джоли.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.80
0.17 70.96
0.04
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!

Последние новости

9:09
Как распознать гипертонический криз — советы врача
8:55
Ольга Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов рублей каморочкой
8:45
Переплюнул Пекин: Киев накрыл густой смог — видео
8:36
«Это важно для меня»: Максим Фадеев о последней просьбе отца перед смертью
8:30
Доброта, которая окрыляет: жительница Пскова организовала приют для аистов
8:22
Градский рассказал, что его 34-летняя супруга совершенно «спокойна к деньгам»

Сейчас читают

Просто секс! Эрика Грей в легкомысленной куртке на голое тело взбудоражила фанатов
Гороскоп на 24 октября: Водолей, вы кузнец своего счастья!
«Вот это наряд!» Глюкоза озадачила поклонников фото в бордовых колготках

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев