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  4. Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре признал вину

Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре признал вину

, 11:09 Видео 300

СК РФ опубликовал кадры нападения подозреваемого на детский сад. Перед трагедией мужчина некоторое время ходил по коридору второго этажа.

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Фото, видео: Пресс-служба Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, СК РФ

Следственный комитет России опубликовал оперативную съемку с места трагического убийство мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

Камеры наблюдения зафиксировали, как перед нападением подозреваемый подходит к детскому учреждению, звонит в домофон и заходит внутрь здания. Перед нападением он некоторое время ходит по коридору второго этажа.

Известно, что следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетнего 36-летнему Денису Поздееву. Мужчина раскаялся и признал свою вину.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, обвиняемый пояснил, что накануне прочитал в книге заклинание, которое должно было принести «вечную жизнь близким и богатую жизнь себе и им». Для того чтобы магический текст сбылся, по словам предполагаемого виновника преступления, нужно было совершить убийство мальчика.

Накануне в Нарьян-Маре прошли похороны мальчика, убитого в детском саду «Сказка» 21 октября. Прощание с ребенком прошло в полной тишине, и никто из пришедших не мог сдержать слез.

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