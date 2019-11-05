Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре признал вину

Следственный комитет России опубликовал оперативную съемку с места трагического убийство мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

Камеры наблюдения зафиксировали, как перед нападением подозреваемый подходит к детскому учреждению, звонит в домофон и заходит внутрь здания. Перед нападением он некоторое время ходит по коридору второго этажа.

Известно, что следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетнего 36-летнему Денису Поздееву. Мужчина раскаялся и признал свою вину.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, обвиняемый пояснил, что накануне прочитал в книге заклинание, которое должно было принести «вечную жизнь близким и богатую жизнь себе и им». Для того чтобы магический текст сбылся, по словам предполагаемого виновника преступления, нужно было совершить убийство мальчика.

Накануне в Нарьян-Маре прошли похороны мальчика, убитого в детском саду «Сказка» 21 октября. Прощание с ребенком прошло в полной тишине, и никто из пришедших не мог сдержать слез.