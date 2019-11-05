  1. Пятый канал
  4. «Росатом» опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

«Росатом» опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

, 11:48 Видео 12

Записка на имя главы Специального комитета Лаврентия Берии была написана в июне 1948 года руководителем Первого главного управления при Совмине СССР Борисом Ванниковым.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Борис Клипиницер, Роман Яровицын, biblioatom.ru

Государственная корпорация «Росатом» опубликовала на своем сайте рассекреченный уникальный документ о наращивании ядерного арсенала СССР. Записка на имя главы Специального комитета Лаврентия Берии была написана в июне 1948 года руководителем Первого главного управления при Совете министров Борисом Ванниковым.

В документе представлены предложения, касающиеся строительства новых заводов по производству делящихся материалов для атомных бомб. Эти материалы были взяты за основу при создании советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана. Документ был отмечен грифом «совершенно секретно (особая папка)».

biblioatom.ru

Борис Ванников в своей записке обращал внимание, что уже к 1951 году в Советском Союзе мог возникнуть дефицит металлического природного урана. На тот момент в стране действовало только одно предприятие соответствующего профиля. Автор документа также назвал регионы СССР, где должны быть размещены вновь создаваемые производственные мощности — плутониевый комплекс в районе Братска, а предприятие по обогащению урана неподалеку от Томска.

Предложения Бориса Ванникова были изучены в ходе заседания Специального комитета под председательством Лаврентия Берии 19 июня 1948 года. Впоследствии указанные в записке проекты были воплощены в жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Росатом» рассекретил анкеты немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.03
0.26 71.48
0.29
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Последние новости

11:48
«Росатом» опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР
11:40
Экс-король Малайзии не признал сына Воеводиной своим
11:37
5 ноября — День военного разведчика
11:29
Морщинки вокруг губ Пеговой вызвали беспокойство поклонников о ее здоровье
11:16
Леонид Агутин с нетерпением ждет внуков
11:09
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре признал вину

Сейчас читают

Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!
Что можно и категорически нельзя делать 5 ноября в день Иакова
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев