«Росатом» опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Государственная корпорация «Росатом» опубликовала на своем сайте рассекреченный уникальный документ о наращивании ядерного арсенала СССР. Записка на имя главы Специального комитета Лаврентия Берии была написана в июне 1948 года руководителем Первого главного управления при Совете министров Борисом Ванниковым.

В документе представлены предложения, касающиеся строительства новых заводов по производству делящихся материалов для атомных бомб. Эти материалы были взяты за основу при создании советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана. Документ был отмечен грифом «совершенно секретно (особая папка)».

biblioatom.ru

Борис Ванников в своей записке обращал внимание, что уже к 1951 году в Советском Союзе мог возникнуть дефицит металлического природного урана. На тот момент в стране действовало только одно предприятие соответствующего профиля. Автор документа также назвал регионы СССР, где должны быть размещены вновь создаваемые производственные мощности — плутониевый комплекс в районе Братска, а предприятие по обогащению урана неподалеку от Томска.

Предложения Бориса Ванникова были изучены в ходе заседания Специального комитета под председательством Лаврентия Берии 19 июня 1948 года. Впоследствии указанные в записке проекты были воплощены в жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Росатом» рассекретил анкеты немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу.