  1. Пятый канал
  4. Вот такой юбилей: Макконахи накормил пострадавших от пожаров и «сорвал куш» в Instagram

Вот такой юбилей: Макконахи накормил пострадавших от пожаров и «сорвал куш» в Instagram

, 20:29 Эфирная новость 20

Звезда Голливуда, которому накануне исполнилось 50 лет, удивляет поклонников неожиданными сюрпризами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Mullenix, 5-tv.ru

Известный актер Мэтью Макконахи лично помог волонтерам приготовить благотворительные обеды для людей, которые остались без крова после разрушительных пожаров в Калифорнии.

Звезда Голливуда, дом которого, к слову, стихия обошла стороной, лично приготовил блюда из птицы, а затем помогал раздавать обеды — всего больше полутора тысяч порций! Артист выразил надежду, что своим примером вдохновит на оказание помощи других звезд и простых людей.

Накануне Макконахи исполнилось — 50. В честь этого грандиозного события актер впервые завел свою страницу в Instagram, сделав всего один пост и выложив единственный сторис. Не прошло и суток, как у него в подписчиках появилось более полумиллиона аккаунтов. К настоящему времени цифра стремительно приближается к миллиону.

В этом году Голливуд богат на юбиляров.  Как сообщал ранее 5-tv.ru, празднованием полувека отметились - Дженифер Лопес и Кэтрин Зета-Джонс. А красавцы - Майкл Дуглас и Ричард Гир отметили 75 и 70 лет соответственно.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Последние новости

21:10
«Светлана Сергеевна, почему?» Лобода с полуобнаженной грудью смутила фанатов
20:59
Одна из машин предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии обнаружена в Москве
20:59
«Нафтогаз» насчитал претензий к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов
20:45
«Легкая неадекватность»: Зрительница поделилась впечатлением от концерта МакSим
20:36
Путин заявил о воюющих против русского языка «пещерных русофобах»
20:29
Вот такой юбилей: Макконахи накормил пострадавших от пожаров и «сорвал куш» в Instagram

Сейчас читают

Астролог назвал знаки зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев