Вот такой юбилей: Макконахи накормил пострадавших от пожаров и «сорвал куш» в Instagram

Известный актер Мэтью Макконахи лично помог волонтерам приготовить благотворительные обеды для людей, которые остались без крова после разрушительных пожаров в Калифорнии.

Звезда Голливуда, дом которого, к слову, стихия обошла стороной, лично приготовил блюда из птицы, а затем помогал раздавать обеды — всего больше полутора тысяч порций! Артист выразил надежду, что своим примером вдохновит на оказание помощи других звезд и простых людей.

Накануне Макконахи исполнилось — 50. В честь этого грандиозного события актер впервые завел свою страницу в Instagram, сделав всего один пост и выложив единственный сторис. Не прошло и суток, как у него в подписчиках появилось более полумиллиона аккаунтов. К настоящему времени цифра стремительно приближается к миллиону.

В этом году Голливуд богат на юбиляров. Как сообщал ранее 5-tv.ru, празднованием полувека отметились - Дженифер Лопес и Кэтрин Зета-Джонс. А красавцы - Майкл Дуглас и Ричард Гир отметили 75 и 70 лет соответственно.