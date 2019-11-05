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Спецслужбы предотвратили теракт в столице России

, 12:48 143

Несколько недель назад был задержан мужчина, исповедующий радикальные формы ислама и изучавший материалы для изготовления взрывного устройства.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Спецслужбы России предотвратили теракт в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, несколько недель назад был задержан 30-летний Талант О.

Сообщается, что мужчина исповедовал радикальные формы ислама. В ходе разработки было установлено, что он активно искал сообщников для совершения террористического акта и изучал материалы, которые могут пригодиться для изготовления взрывного устройства.

Информации о том, когда и где планировалась диверсия не сообщается.

Известно, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье — «террористический акт».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об убийстве в Москве главы Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

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